Barcelona demana prioritzar la connexió amb Girona a l'ampliació del Prat

per ampliar l'aeroport del Prat. Aquest dijous la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, i el regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, han presentat un informe elaborat per l'agència pública Barcelona Regional que prioritza una millora de la connexió amb l'aeroport de Girona a l'allargament de la tercera pista."El futur de l’Aeroport de Barcelona passarà probablement per una, que contempli les millores infraestructurals de l’aeroport, una major intermodalitat entre tren i avió i reforçar la", assenyala l'informe.La viabilitat que l'aeroport gironí exerceixi un rol complementari al del Prat passa, segons l'informe, pel compliment de tres supòsits: una saturació de l'aeroport de Barcelona per permetre el traspàs de trànsit, un, i una accessibilitat eficient entre l’Aeroport de Girona i la ciutat de Barcelona.L'informe assenyala que l'ampliació de la tercera pista, tal com planteja Aena,i considera "poc probable" que la Unió Europea aprovi un projecte que afectaria part de la Xarxa Natura 2000.A més de repensar conjuntament la gestió aeroportuària de Barcelona i Girona, Barcelona Regional també assenyala diverses millores que Aena podria tirar endavant per millorar el Prat i fer més eficient la infraestructura. Per exemple,, per a evitar el funcionament de motors auxiliars de combustió, canviar la il·luminació a les pistes per sistemes de baix consum i apostar per les energies renovables.També,, l'electrificació del transport públic que connecta amb l'aeroport, una millora de les connexions ferroviàries i la protecció de l'entorn natural del Prat, començant per la Ricarda, la zona que quedaria afectada per l'ampliació que planteja Aena.

