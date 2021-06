Foment diu que Aragonès ha fet el primer pas pel retorn de les empreses

Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, ha assegurat a les Jornades del Cercle d'Economia que el nou president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet les primeres passes perquè es donin les condicions per al retorn de les grans empreses que van marxar de Catalunya. Sánchez Llibre ha subratllat la importància de l'entrevista donada a Aragonès a Reuters dilluns passat. Aragonès va fer una referència a l'objectiu d'un referèndum pactat amb l'Estat i va deixar clar que abandonava la via unilateral.Segons el dirigent empresarial, això no és tot el que seria necessari per garantir la seguretat jurídica, "però sí que és un primer pas important per recuperar la normalitat". Sánchez Llibre ha expressat també el seu suport als indults, com ahir va fer el Cercle d'Economia . "Els indults contribuiran també a normalitzar la situació", el que és una condició per assolir un clima beneficiós per a l'ecosistema empresarial.El president de Foment ha ha manifestat que s'han de fer tots els esforços per "seguir impulsant la normalització de les relacions entre la Generalitat i el govern espanyol", un altre requisit perquè en generi el context que ha de fer possible el retron de les empreses.Aquest dijous, el Cercle d'Economia, en boca d'un dels seus vicepresidents, Jordi Gual, ha reiterat el seu suport als indults en un acte amb el líder del PP, Pablo Casado, en què aquest ha fixat la seva posició radicalment en contra de tota "concessió" als independentistes.Sánchez Llibre s'ha mostrat convençut que en els propers mesos es produiran bones notícies en el tema del retorn de les empreses. Un retorn que tindrà també els eu impacte en el creixement econòmic de la ciutat de Barcelona. El president de Foment ha participat en un debat sobre Barcelona amb el tinent d'alcalde Jaume Collboni, Pere Navarro, delegat de la Zona Franca, i Aurorà Catà, presidenta de Barcelona Global.

