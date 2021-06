Cau una banda dedicada a l'explotació laboral d'estrangers en supermercats

Més de 100 càmeres

La Policia Nacional, en col·laboració amb la Inspecció de Treball, ha desarticulat una organització ubicada a Barcelona dedicada a. La policia ha detingut els cinc màxims responsables de la trama, que regentaven una xarxa de supermercats franquiciats i magatzems compartits aHan quedat detinguts com a presumptes autors dePer controlar les víctimes disposaven d'una sala de videovigilància amb unes 100 càmeres de televisió que emetien en temps real.La investigació va començar gràcies a una inspecció feta el novembre passat en un establiment comercial de. Aquesta va posar els investigadors sota la pista de l'existència d'una organització que, presumptament, explotava laboralment ciutadans estrangers en situació irregular, majoritàriament originaris del. Més tard van saber que els investigats comptaven amb una sèrie de supermercats franquiciats a Barcelona i dues naus o magatzems a Sant Adrià del Besòs.Els caps de la trama imposaven, mentre ells aconseguien grans beneficis econòmics. Això els va permetre ampliar el negoci en un període breu de temps. La situació de vulnerabilitat de les víctimes va quedar constatada en comprovar que totes estaven en, sense arrelament social o familiar al país, amb escassa o nul·la formació i, en algun cas, amb fills a càrrec. Tot això les convertia enobligades a acceptar jornades de feina extremes, sense descans legal entre jornades, sense descans setmana i sense segur mèdic ni alta a la Seguretat Social.Finalment, la policia va desplegar un dispositiu conjunt amb la Inspecció de Treball i es van inspeccionar 14 supermercats de Barcelona i les dues naus de Sant Adrià. Es van identificaral lloc de feina, dels quals 43 sense autorització de residència ni treball.En una de les naus inspeccionades, a Sant Adrià del Besòs, és on hi havia, amb més de 100 càmeres. Des d'aquestes controlaven totes les botigues que regentaven i controlar així els treballadors explotats.

