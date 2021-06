El Parlament insta el Govern a impulsar la llei trans

Elha aprovat la moció d'ERC sobre igualtat . El ple ha instat ela impulsar en 12 mesos els treballs per l'elaboració de l'avantprojecte de llei sobre el canvi de nom i el reconeixement del sexe de les persones transgènere. El text, presentat per la diputadadurant el ple d'aquest dijous, ha estat aprovat amb els vots a favor d'ERC, Junts, CUP i comuns, mentre que el PSC, Ciutadans i PP s'hi han abstingut i Vox hi ha votat en contra.La cambra també ha reclamat que el Govern desplegui "tots els instruments" per lluitar contra les. Tota la cambra hi ha votat a favor excepte Vox, que ho ha tornat a fer en contra. El ple també ha donat llum verda a considerar "imprescindible" avançar en la lluita pel reconeixement de tots els drets que garanteixin lade tota la ciutadania.Durant el debat, Díaz ha criticat queintentés incloure a la moció la suposada "discriminació" contra les persones castellanoparlants. La diputada d'ERC també ha lamentat que, en una reunió de la mesa del Parlament, el grup delutilitzés un llenguatge "poc respectuós" amb totes les sensibilitats trans, i que es negués a refer el contingut de l'escrit sobre la presència de persones transgènere en els centres penitenciaris.La diputada dels socialistes,, ha argumentat l'abstenció del seu grup sobre la petició d'unaperquè ja se n'està treballant una al Congrés. A la defensa de les esmenes, Díaz ha replicat que els socialistes estan bloquejant la norma espanyola des del consell de ministres. Totes les intervencions del debat les han protagonitzat diputades, menys la del

