La vacuna CureVac no supera ni el 50% d'efectivitat

Revés per a una de les noves vacunes que s'estan desenvolupant a Europa.per combatre el coronavirusen els assajos clínics de les últimes setmanes. Concretament ha arribat al 47%, una xifra que no arriba ni al mínim que demanaper a poder estudiar si accepta o no la seva aplicació i distribució.El principal escull d'aquesta efectivitat reduïda és per a lade dosis de manera anticipada per a poder ampliar la campanya de vacunació al continent i començar a repartir -com van establir els líders del G-7- a diversos països subdesenvolupats que no tenen els mateixos recursos que els occidentals."Tot i que esperàvem un resultat provisional millor, demostrar una alta eficàcia amb aquesta àmplia diversitat de variants sense precedents és tot un repte. A mesura que avancem cap a l'anàlisi final (...), l'eficàcia global de la vacuna pot canviar", ha afirmat, conseller delegat de CureVac en un comunicat.

