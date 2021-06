«Se'l poden fotre per on els càpiga»: què deien els presos sobre els indults?

Jordi Sànchez, sortint de Lledoners Foto: ACN

El secretari general de Junts, Jordi Sánchez, va definir al maig els indults com "una oportunitat perquè el govern espanyolque ha causat l'Estat". Tot i això, també defensava que el penediment no és una condició per aplicar la mesura, i que per tant, no ha de demanar perdó: "En tot cas són altres qui han de, no a mi, sinó al país", afirmava.En la línia de Junqueras, l'expresident de l', creu que el conflicte amb l'Estat "només es resoldrà amb l'amnistia i l'autodeterminació". En aquest sentit, apel·lava al president espanyol,, a ser valent: "Si l'indult és una invitació honesta per resoldre el conflicte, que sigui valent i nosaltres no fallarem".Mentre el president d'ERC sí que s'ha mostrat crític amb la, Sánchez, en la línia estratègica de Junts, no l'ha descartat com una via per arribar a la independència. Tot i això, la seva interpretació a l'Ara sobre l'1-O li va provocar crítiques d'alguns sectors de la formació que presideix