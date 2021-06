La surrealista escena de Joe Biden en la roda de premsa després de parlar amb Putin

Biden interrupts question from pre-approved reporter:



"I'm going to take my coat off, the sun is hot." pic.twitter.com/LsqOj8XDVQ — Benny (@bennyjohnson) June 16, 2021

Entiendo que haga muchísimo calor y que en mitad rueda prensa tengas que retirar la americana, pero dejarla en el suelo... #bodylanguage #escenografia pic.twitter.com/xKAVJDOCAy — Patrycia Centeno (@PoliticayModa) June 16, 2021

“If you don’t understand that,” Biden tells a reporter pushing him to explain how it was a constructive meeting with Putin if he still denies human rights abuses and cyber attacks, “you’re in the wrong business.”

pic.twitter.com/M4QmK7hKYd — Philip Melanchthon Wegmann (@PhilipWegmann) June 16, 2021

, és protagonista de la plana internacional després de la seva trobada amb el seu homòleg rus,. El líder de lava protagonitzar ahir una escena surrealista en roda de premsa -després d'una trobada amb Putin- que no ha passat desapercebuda per la gran majoria de reporters i periodistes. En un moment de la compareixença, Biden decideix treure's la jaqueta. Només han passat vint minuts des que ha començat.El problema és que no troba on deixar-la iNo hi ha cap cadira ni cap mena de suport per a poder deixar-la. Doncs Biden decideix llançar-la a terra, després d'interrompre un reporter que li formulava una pregunta. "Si em perdoneu, és que fa molta calor", insisteix Biden.En acabar la roda de premsa, el president dels EUA s'inclina per agafar-la sense cap mena d'esforç, es torna a posar la jaqueta,-un clàssic de la seva vestimenta- i marxa després d'unes paraules informals amb els periodistes. No ha passat gens desapercebut per la gran majoria d'analistes del seu país.La roda de premsa ha acabat amb un moment tens, després d'una conversa agitada entre una periodista que insistia en el fet que Biden. El president dels EUA ha acabat per espetegar-li un "si no entens el que t'explico, estàs en el negoci equivocat".

