Mor el conductor d'un tractor en una sortida de via a Tremp

Un jove de 25 anys ha mort aquesta matinada després de patirque conduïa a la carretera de Santa Engràcia, al terme municipal de. Per causes que s’estan investigant, la víctima ha sortit de la via al punt quilomètric 8,6 i com conseqüència de l’accident ha mort. Es tracta de LB, veí de Tremp i de nacionalitat senegalesa.Segons ha informat el Servei Català de Trànsit , els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 00:22 hores. Arran de la incidència, s’han activat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra , tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).Amb aquesta, són 56 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons les dades provisionals de Trànsit.

