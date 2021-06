​Un català i un francès, la primera parella gai que ha donat sang al Regne Unit

Des d'aquest dilluns les persones gais al Regne Unit poden donar sang. La primera parella que ha fet és un català, Oscar Cavero, i un francès, Xavier Arias-Petit 💉🏳️🌈🇬🇧 pic.twitter.com/nKbPF9v9L2 — ORGULL RÀDIO 🏳️🌈 (@OrgullRadio) June 16, 2021

un català i un francès que viuen a Londres, han estat la primera parella gai en, coincidint amb el Dia Internacional del Donant de Sang. Fins ara, la normativa restringia la donació de sang a les parelles homosexuals a terres britàniques.L’Òscar i el Xavier fa més de 10 anys que viuen a Londres, on treballen al sistema de salut. Quan vivien aeren donants habituals, segons han explicat en una entrevista a Els matins de TV3, que podeu veure a sota.Fins ara, al Regne Unit, un home que havia tingut relacions sexuals amb un altre home els tres mesos anteriors no podia donar sang, la qual cosa afectava de ple els homosexuals. La nova normativa va entrar en vigor dilluns a, i a partir del juliol aEl Regne Unit s’afegeix així a un petit llistat de set països a Europa, que són els únics que no tenen en compte la condició sexual per donar sang:

