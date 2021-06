Jaume Giró, a Vox: «Superflu són els 16.000 milions que surten i no tornen»

"El que és realment superflu és". Són paraules de flamant conseller d'Economia , en resposta a una interpel·lació de Vox des del Parlament. El partit d'ultradeta criticava que la Generalitat arrossega moltes "despeses supèrflues". Segons Giró, però,, especialment notable en qüestions com la llei de dependència. "Calen molts més recursos socials", defensa.En la seva intervenció, el conseller emplaça Vox a fer totes les aportacions que cregui necessàries durant la, que preveu que es produeixi durant el darrer trimestre de l'any, "tornant de vacances".Giró, a banda, també fa una, situats constantment al centre de la diana per part de l'espanyolisme. Diu que l'aportació pública a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) "s'ha reduït en 80 milions en els darrers 10 anys" i assegura que farà "tot el possible" per revertir-ho. Ho argumenta perquè, a banda d'exigir uns, en un país "petit" i amb una llengua, cultura i "identitat pròpies" com Catalunya,

