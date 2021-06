El vicepresident de l'ANC denuncia que els Mossos l'han perseguit després de la crema de la foto del rei

Com tota visita dea Catalunya , la seva presència al sopar anual del Cercle d’Economia a l’Hotel W de Barcelona ha provocat la convocatòria de manifestacions en contra. A la de dimecres a la Plaça del Mar de la Barceloneta a les set del vespre s'han aplegat dos centenars de persones que han corejat càntics com ara "Catalunya no té rei" i ""Els borbons que tornin els milions" davant del perímetre dels Mossos que blindava els accessos a la platja de Sant Sebastià i l'Hotel Vela.una protesta que es produeix després que la nit anterior l'ANC també convoqués cremes de fotos del rei en diversos punts de la geografia catalana.. Pacteu sous i perdons i seieu a la taula dels seus fidels. Actueu a l'amo del tres d'octubre. La nostra dignitat no està en venda", ha afirmat David Fernàndez, vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, en la concentració per la protesta del rei, en referència a la condemna a cinc anys de presó per a Marcel Vivet pels desordres públics i atemptat contra l'autoritat per la manifestació contra Jusapol . El fort desplegament policial no ha permès als manifestants acostar-se a l’hotel on s'allotja el monarca.Precisament, Fernàndez ha denunciatper parts de la policia per identificar-lo. Ho ha fet en un fil de tuit, on ha explicat: "Avui, en acabar l'acte de crema de la mega foto del Borbó a Barceloneta, he patit la persecució i identificació dels Mossos, amb l'ajut d'una patrulla de la Guàrdia Urbana de Barcelona. M'han vingut a buscar tres carrers més enllà del lloc de la concentració, i dins el meu cotxe"Altres dos companys de l'ANC també han patit ", lluny del lloc de la protesta", assegura el vicepresident, que considera que els fets són "un atac directe i premeditat contra la nostra entitat i els nostres associats""La crema de fotos, en especial del, està legalment emparada mitjançant sentencia del", recorda Fernàndez.