Alerta per pluges intenses a la meitat oest de Catalunya

⚠ Actualitzat avís de Situació Meteorològica de Perill (#SMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dj. 00.00 h - 24.00 h. T.U



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx: 🟠 3/6



➡ Comarques de la meitat oest. pic.twitter.com/IkJs50pWir — Meteocat (@meteocat) June 16, 2021

per la previsió de precipitacions intenses aquest dijous a laEl Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu que durant el dia d'avui les precipitacions podran superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques de les demarcacions de. A més, els ruixats podran anar acompanyats de tempesta, i localment de calamarsa o pedra i de ratxes fortes de vent.Davant d'aquesta previsió, Protecció Civil recomana moltaL'ens de coordinació d'emergències subratlla, a més, que cal evitar aparcar el vehicle en, ni creuar rius o rieres si baixen amb aigua, sobretot a les zones on s'esperen les intensitats i acumulacions més importants.

