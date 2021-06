L'InfoK bufa vint espelmes

, enregistrada en directe, en què s'han explicat totes les interioritats i curiositats del programa, i s'han repassat alguns dels moments clau d'aquests vint anys.L'informatiu del canal Super3, dirigit i presentat per, va celebrar el 23 d'abril el vintè aniversari. Al llarg d'aquesta llarga trajectòria, el programa s'ha convertit en el referent informatiu de nens i nenes, sigui a casa o als centres escolars, on els reportatges de l'InfoK es fan servir, sovint, com a suport educatiu.En aquests 20 anys, l'espai del Super3 ha rebut tota mena de reconeixements i premis, l'últim dels quals, een la categoria de Televisió. I l'última temporada, l'InfoK ha batut rècords de participació i visualització en entorns digitals, i s'ha convertit en un dels programes amb més usuaris únics de tota la televisió catalana.Al llarg d'aquestes dues dècades de trajectòria, el programa ha repassat tota l'actualitat informativa explicada als més petits. Notícies relacionades amb els conflictes internacionals, la ciència, la política, el medi ambient, la cultura o l'economia, entre d'altres.Presentat actualment per Núria Vilanova, per l'"InfoK" hi han passat altres professionals reconeguts de TV3, com Núria Solé, Mireia Segú, Jordi Gil, Manel Alías, Jordi Bentanachs, Anna Arboix, Lluís Marquina i Laia Servera.

