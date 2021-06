Espanya rebrà els primers 9.000 milions d'euros dels fons europeus a partir de juliol

Defensa dels indults davant la presidenta de la Comissió

Laha aprovat aquest dimecres elelaborat pel govern espanyol amb les reformes i inversions amb les quals vol captar els ajuts dels fons europeus, un pas que apropa el desemborsament dels primersen forma d'avançament, segons ha informat la CE.El president del govern espanyol,, ha comparegut juntament amb la presidenta de la Comissió,, per explicar que els projectes del pla tenen un caràcter "transformador i renovador" i que el 40% estaran destinats a complir amb els objectius climàtics -el requisit mínim és del 37%-. El president espanyol també ha celebrat que l'espanyol sigui elen ser aprovat -el primer és el de Portugal-.L'objectiu de les inversions, segons Sánchez, és augmentar el "potencial de creixement" de l'Estat i convertir-se en un. Von der Leyen, al seu torn, ha posat l'èmfasi en lesamb el govern espanyol i ha destacat que el 28% dels projectes es dediquin a la-el mínim requerit és del 20%-.Més enllà d'aquesta primera entrada de capital, el següent pagament, de, es preveu de cara ald'aquest any i el pròxim, que està previst que sigui de, es podria executar, si les estimacions europees es mantenen, entre lai elde l'any que ve.El president del govern espanyol també ha comunicat que, un cop la resta d'estats membres validin el pla de recuperació espanyol, convocarà unaautonòmics. Sánchez confirma que això passarà abans de l'aturada estival i ho justifica perquè "ells també són els protagonistes".L'avaluació positiva deobre un termini de quatre setmanes perquè el pla espanyol rebi també el vistiplau de la resta d'estats membres que demanda Sánchez per convocar els presidents de les autonomies. La primera ocasió perquè això succeeixi serà la reunió dels, que està prevista pel 13 de juliol.A Espanya li corresponen unsdel fons de recuperació de 800.000 milions amb què la UE vol treure a les economies europees de la crisi provocada per la pandèmia i al mateix temps accelerar les transicions verda i digital. De moment, però, l'Estat només ha sol·licitat elsque arribaran en forma de transferències durant els pròxims sis anys i ha deixat per a més endavant la part de préstecs a retornar.Sánchez també ha defensat elsper "reparar el dolor" de tota la societat catalana i espanyola. "Hem de tornar a laa Catalunya", ha explicat davant una figura rellevant a Europa com és von der Leyen. Sobre la polèmica pel sopar al Cercle d'Economia, Sánchez creu que "on hi ha presidents tan importants com el de Corea del Sud seria ideal que hi fossin totes les institucions".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor