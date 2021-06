Com tota visita dea Catalunya, la seva presència al sopar anual delha provocat la convocatòria de manifestacions en contra. A la de dimecres a la Plaça del Mar de la Barceloneta a les set del vespre s'han aplegat dos centenars de persones que han corejat càntics com ara "Catalunya no té rei" i ""Els borbons que tornin els milions" davant del perímetre dels Mossos que blinda els accessos a la platja de Sant Sebastià i l'Hotel Vela.En l'acte s'ha cremat una imatge de Felip VI cap per avall, una protesta que es produeix després que anit l'ANC també convoqués cremes de fotos del rei en diversos punts de la geografia catalana."La Generalitat acusa activistes i els posa a la presó. Pacteu sous i perdons i seieu a la taula dels seus fidels. Actueu a l'amo del tres d'octubre. La nostra dignitat no està en venda", ha afirmat el vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, en la concentració per la protesta del rei, en referència a la condemna a cinc anys de presó per a Marcel Vivet pels desordres públics i atemptat contra l'autoritat per la manifestació contra Jusapol . El fort desplegament policial no ha permès als manifestants acostar-se a l’hotel on s'allotja el monarca.