Si tens un d'aquests cotxes, no podràs entrar a Barcelona en un futur proper

Els cotxes ambno podran circular per Barcelona si els seus conductors no resideixen a la ciutat. Així ho avisa un informe del RACC revelat per La Vanguardia i Rac1. El RACC alerta quepreveu vetar a les zones de baixes emissions els vehicles de fora de la ciutat que no compleixin el requisit.Els cotxes amb l'etiqueta groga són els turismes amb motor dei els dePer tant, aquests són els que no podrien accedir a la capital a partir de l'1 de gener del 2022, si no hi ha un canvi de plans.La mesura ja s'havia d'implementar aquest 1 de juliol, però es va aprovar una moratòria de mig any. Pel director de l’Àrea de Mobilitat del RACC,, aquests sis mesos encara són poc ja que

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor