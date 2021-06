Prova pilot a tot Barcelona perquè els serveis socials deixin d'auxiliar la comitiva en desnonaments

L'Ajuntament de Barcelona estendrà a partir de dimarts a tota la ciutat laque fins ara funcionava al districte de Sants-Montjuïc i que. La prova habilita els treballadors per decidir si acudeixen o no a un llançament en funció de criteris tècnics i, en tot cas, per ajudar la família afectada.Segons la tinent d'alcaldia de Drets Socials, Laura Pérez, el resultat de la prova pilot a Sants demostra queque els treballadors socials assisteixin la comitiva. A la llarga, l'objectiu és treballar la prevenció, mentre que es preveu que la unitat antidesnonaments municipal continuï actuant fins a l'últim moment per intentar frenar els desnonaments sense alternativa.Tot i la decisió de l'Ajuntament d'estendre el mètode de treball a tota la ciutat,. El 2013 el consistori va signar el protocol amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga a auxiliar les comitives judicials.El 2018 el govern municipal es va comprometre a deixar-lo sense efecte però actualment continua en vigor. Per tant, si un jutjat requereix la presència dels serveis socials en un llançament, els treballadors hauran d'acatar.L'obligació d'auxiliar les comitives és una de les qüestions que ha generat més malestar entre la plantilla dels serveis socials municipals . De fet, la demanda de deixar sense efecte el protocol ha estat un dels punts centrals de les vagues convocades primer al Raval i després al conjunt de la ciutat

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor