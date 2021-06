Aragonès accelera la taula pel dret a l'habitatge per frenar els desnonaments

Elaccelera els tràmits per reunir la taula pel, amb l'objectiu de frenar els. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat,, en la sessió de control a l'executiu celebrada aquest dimecres al. "Els desnonaments augmentaran i cal que tinguem les mesures a punt", ha exposat.El president creu que la situació serà de "molta dificultat" i ha demanat "no escudar-se en interpretacions restrictives" de la. La taula, segons ha explicat Aragonès, es reunirà aquest divendres amb l'objectiu de treballar per garantir el dret a l'habitatge i per actuar en laPrecisament aquests passos previs abans del desnonament no van ser eficaços en el cas del suïcidi d'una persona aquest dilluns a Barcelona quan anava a ser expulsada d'on residia. La justícia va refusar undels serveis socials de l'Ajuntament que hauria aturat el procés, i va executar l'ordre de desnonament.Tant el president del Govern com la presidenta del Parlament,, han donat ela l'entorn de la víctima. Aquest dimarts també hi ha hagut resposta als carrers per protestar contra els fets. Un miler de persones van recórrer els carrers del barri de Sants , on van produir-se els fets, per denunciar queAragonès ha defensat que cal "mediació, regulació, polítiques estructurals i coordinació" per garantir els drets socials i d'habitatge i ha interpel·lat al poder judicial per crear uncapaç de frenar els desnonaments. "Hem de defensar elsde la ciutadania per convicció", ha explicat.Aragonès també ha criticat la decisió deldeque regula els preus dels lloguers. "És una decisió injusta i és una nova ingerència; ni fan ni deixen fer", ha afirmat en la pregunta feta pel president de Junts a la cambra, Albert Batet. Aragonès també ha recordat que elvan acordar regular els lloguers a l'Estat quan van investir, i "no només no ho han fet, sinó que ni està ni s'espera" aquesta llei.

