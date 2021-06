L'esbroncada de Borràs a Carrizosa per no saber-se el reglament del Parlament

Moments ded'aquest dimecres al Parlament de Catalunya. La presidenta de la cambra catalana,, ha tingut dos enfrontaments dialèctics gairebé consecutius en poc més de deu minuts, amb. En el torn de preguntes al Govern i a la presidència de la Generalitat, el diputat de la formació d'ultradreta ha titllat de lladres a Pere Aragonès i a tot l'executiu. Ha estat llavors quan Borràs ha intervingut: "Li dono la possibilitat de fer una rectificació sobre aquesta afirmació falsa i infundada".Garriga, no ha volgut fer cap mena de rectificació i ha respost que "és una informació pública" perquè, segons el líder de la formació d'ultradreta a Catalunya, "el vicepresident està condemnat per malversació de fons públic".i li ha recordat que l'amonestaria la pròxima vegada que fes la mateixa afirmació.Arran d'aquest frec a frec, el líder deal Parlament, Carlos Carrizosa, ha demanat la paraula a la presidència del Parlament per una qüestió d'ordre. Borràs ha exigit, de manera insistent, a Carrizosa que li expliqués sota quin article del reglament demanava Carrizosa la paraula.que ha acabat afirmant que demanava la paraula per l'article 39. "Aquest article no regula les qüestions d'ordre, digui'm quin article", ha seguit exclamant Borràs.La presidenta del Parlament ha acabat sent informada per un dels lletrats del Parlament que, evidentment,no regula les qüestions d'ordre. Borràs ha decidit passar a la següent qüestió i ha tancat els micròfons a Carrizosa, que ha seguit reclamant a viva veu a la cambra que demanava la paraula.

