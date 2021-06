Insòlita imatge la que s'ha vist aquest dimecres 16 de juny al matí a la rotonda deUn vehicle literalment estampat contra un arbre damunt de la rotonda ha cridat l'atenció als més matiners quan anaven a treballar. A quarts de vuit del matí un vehicle de la Policia Municipal, ha precintat el cotxe i més tard el servei de grues se l'ha endut.Segons han confirmat fonts municipals ael conductor del vehicle que es va estavellar va donar, multiplicant gairebé per sis la taxa permesa. Els fets han passat aquesta matinada a les 02.30 h a la plaça del Vi cruïlla amb el carrer de Jaume I.El vehicle, un Audi Q5, hauria xocat primer contra la senyal situada a la carretera dedirecció Valldoreix, i hauria acabat xocant contra un dels arbres que hi ha a la mateixa rotonda. Des del SEM asseguren que tot i que es va activar una ambulància, una vegada allà es va desestimar l'atenció perquè no va fer falta. Els agents han obert

