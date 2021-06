Hermán Pinedo deixa En Comú Podem per quedar-se al govern de Tarragona

Tercer regidor trànsfuga

, ha informat aquest dimecres a la seva fins ara companya de partit, Carla Aguilar-Cunill, que trenca amb la formació i que es mantindrà al govern de la ciutat.Aquest dimarts, ECP va anunciar que se sentia "expulsat" de l'executiu per ERC després que els republicans decidissin ampliar-lo amb lEn la roda de premsa d'ECP Pinedo ja no hi va ser i durant tot el dia no va respondre les trucades i missatges dels seus companys. La relació entre Pinedo i els comuns ja fa temps que és tensa i, alhora, la seva feina a l'àrea de Patrimoni ha estat lloada reiteradament pels regidors d'ERC.Així doncs, ECP perd un dels seus dos representants. La formació, segons ha pogut saber l'ACN, el denunciarà al pacte antitransfuguisme. Amb aquest moviment, el govern municipal es quedarà amb-7 d'ERC, 3 de JxTgn, 2 de la CUP i Pinedo-, a un de la majoria absoluta.Amb Hermán Pinedo, aquest serà el tercer cas de transfuguisme a l'Ajuntament de Tarragona aquest mateix mandat, després de(ex de Ciutadans).Pinedo continuarà al govern en forma dei està per veure si el govern li aplica el pacte com en els casos d'Orts i Calderón.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor