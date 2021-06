La presència del Govern al sopar amb el rei enfronta la CUP amb Aragonès

Els comuns reclamen a Aragonès que no "s'amagui" amb l'aeroport

El sopar amb el reiorganitzat per inaugurar les jornades del Cercle d'Economia continua generant tensions. La presència del Govern a l'àpat , que estarà liderada per la consellera de la Presidència,, ha estat mal rebuda per la, com ha evidenciat el diputaten la sessió de control d'aquest dimecres al. "No es pot defensar l'amnistia i l'autodeterminació i asseure's amb el rei", ha ressaltat Riera, que també ha acusat el Govern d'estar-se "equivocant de bàndol", també per la trobada de la setmana passada ambper homenatjar el comte de Godó, editor del diari La Vanguardia."No es pot defensar la classe treballadora i anar-se a congraciar amb Foment", ha ressaltat el diputat anticapitalista. La presència del Govern al sopar amb el rei al Cercle d'Economia ha generat la primera polèmica entre el presidenti el vicepresident. Ahir al migdia, la portaveu de l'executiu,, va confirmar la presència de Puigneró a l'àpat, amb la justificació que hi hauria el president dei empresaris del país asiàtic, i l'entorn del vicepresident va ratificar-ho al cap d'uns minuts. Passades les quatre de la tarda, però, es va fer públic que Puigneró no hi seria . L'escollida per liderar la delegació, finalment, és Vilagrà.Aragonès, en resposta a Riera, ha assenyalat que "sempre" defensaran l'amnistia i l'autodeterminació, fins i tot davant de dirigents que estiguin als "antípodes" del seu posicionament polític. "El nostre projecte és repúblicà. Sempre, i a tot arreu, defensarem la resolució democràtica del conflicte.. Tinc confiança en les nostres conviccions", ha remarcat el president de la Generalitat. Un dels acords que es van adoptar ahir en el marc del Govern és que l'executiu tindrà presència en tots els actes encara que hi sigui el rei. La legislatura passada, l'expresidentva instaurar que la Generalitat no assistiria a cap esdeveniment organitzat per laa Catalunya.Riera també ha estat crític amb l'estabilitat que facilita ERC al govern espanyol des del. Aragonès s'ha de reunir aquest mes amb Sánchez a la Moncloa, i l'executiu estatal preveu que en aquell moment els nou presos condemnats per l'1-O ja siguin fora dels centres penitenciaris un cop indultats . Els indults no han format part de la sessió de control -només s'hi ha referit en un moment determinat, cap de files de, que ha estat reprovat per la presidenta de la cambra,-, possiblement perquè ja es donen per fets. L'independentisme els considera una mesura parcial i insuficient, però no s'oposa a la seva concessió en cap cas.L'episodi del sopar amb el rei i el primer desajust entre Aragonès i Puigneró -que no s'han reunit per tractar la qüestió, segons fonts consultades per- no ha generat cap topada entre els socis en seu parlamentària., president del grup de Junts, ha centrat la pregunta en el recurs que ha interposat el govern espanyol contra la norma catalana que regula els lloguers , i ERC també ha parlat de polítiques d'habitatge., en canvi, ha optat per reclamar a Aragonès que presenti pressupostos per al 2021 quan, conseller d'Economia, ja va clarificar fa dues setmanes, també al Parlament, que se centrarien en els del 2022.Una altra de les qüestions que han aparegut en la sessió de control és l'ampliació de l'aeroport del Prat, que es va tractar en una taula institucional promoguda pel Govern amb totes les institucions aquest mateix dilluns. Jéssica Albiach, cap de files dels comuns, ha acusat el president d'estar-se "amagant" darrere d'una "taula tècnica" per no verbalitzar la seva posició real sobre el cas. En tot cas, ha considerat incompatible defensar una "transformació verda" al país -com va indicar en els discursos d'investidura- i, al mateix temps, abonar l'ampliació de l'aeroport del Prat.Aragonès, en el torn de rèplica, ha insistit en els arguments que ja ha fet servir al Parlament, on ja va abordar fa dues setmanes la qüestió. Ha indicat que Aena -- ha de presentar alternatives tècniques, i ha apuntat que qualsevol modificació s'ha de plantejar tenint en compte el component mediambiental . En aquesta carpeta hi ha, que ha defensat de manera més clara l'amplicació amb arguments fonamentalment econòmics.

