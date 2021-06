Per què hi haurà molts menys mosquits aquest estiu?

. Ara per ara, els insectes seguiran sent un maldecap per a tothom durant les pròximes setmanes però en una intensitat molt més baixa.que provoqui aigua estancada ha beneficiat que els mosquits no s'hagin pogut reproduir en comparació a l'any passat, on el temporal Glòria va deixar centenars de litres d'aigua a tot el territori.Tal com ha explicat a RAC1, responsable del servei de control de mosquits del, la temporada estival ha començat "amb molts menys mosquits" del que és habitual en una de les zones amb més insectes d'aquesta classe. "Això és a causa de la sequera", ha explicat a la ràdio. Als experts, però, els preocupa el mosquit tigre i demanen que la població s'allunyi el màxim possible d'aquesta categoria de l'insecte. Durant el 2020, la població del mosquit tigre es va duplicar. Els investigadors asseguren que l'any passat van rebre 1.798 notificacions d'observacions, quan el 2019 van ser 885.El fet que l'estiu s'avanci, s'allargui i sigui més intens, juntament amb pluges regulars, poden beneficiar l'expansió del mosquit tigre. Aquest any, però, l'aigua no serà un dels factors que provoquin una gran reproducció.que cal seguir per evitar els mosquits tigre:- Buidar regularment o retirar qualsevol recipient de l'exterior que pugui acumular aigua: joguines, cendrers, gerros, galledes, plats de sota els testos, safareigs, pneumàtics, ornaments de jardí, etc., mitjançant una tapa o una tela de mosquitera prima (malla de 2 mm de mida màxima),que es consideri imprescindible mantenir amb aigua.les canaleres de recol·lecció d’aigües de les teulades, així com els embornals dels patis.en les zones de drenatge o canals de desguàs.que acumulin aigua, i evitar els forats naturals presents en troncs.

