Un simple gest d'una de les persones més mediàtiques del món en una roda de premsa en un escenari ple de periodistes pot condicionar una de les marques més consolidades del planeta. Aquest dilluns passat, el futbolista portuguèsva participar en una roda de premsa prèvia al partit de la seva selecció a l'Eurocopa.que van suposar unesa la borsa.Cristiano Ronaldo entra a la sala de premsa i mira de reüll les ampolles de Coca-Cola. En el moment en què seu, reclina la cadira cap enrere i després d'uns instants, es decideix. Agafa les ampolles, les retira cap a un costat fora del pla de la càmera i ensenya una ampolla sense marca, amb aigua.espetega. Només tres paraules que acaben condicionant tota una marca tan potent, consolidada i amb una capitalització tan forta com la de begudes ensucrades.L'exjugador deli actual membre de las'ha mostrat en contra, diverses vegades, de les begudes ensucrades i concretament de la Coca-Cola. És més, va afirmar que discutia amb el seu fill perquè a ell li agradaven els refrescos com la Cola o la Fanta. Tot i que no va ser l'única raó, les accions de l'empresaen l'obertura del Dow Jones aquest divendres. Les imatges de Cristiano van coincidir precisament amb l'obertura de la borsa nord-americana.El fet és que Coca-Cola va passar d. Aquesta caiguda va suposar una pèrdua de valor bursatil molt notòria: dels. Caldrà veure quines repercussions pot arribar a tenir Cristiano Ronaldo dins de l'organització de l'Eurocopa, ja que la famosa beguda és patrocinadora oficial del torneig continental i, precisament per això, formava part de l'attrezzo de la taula de la sala de premsa.

