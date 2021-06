Sánchez treu pit del seu govern: «zero DUI, zero referèndums i zero il·legalitats al Parlament»

Els indults als presos polítics han centrat de nou la, on el PP i Vox han tornat a acusar el govern espanyol d'haver "traït" els espanyols, el rei Felip VI i la Justícia espanyola. El president del govern espanyol, per contra, ha insistit eni ha recordat al líder del PP, Pablo Casado, que contràriament al que va passar amb Rajoy, des que governen el PSOE i Podem hi ha hagut. Sánchez ha insistit que a Catalunya hi ha "un problema de convivència" i "un problema polític a resoldre", i ha retret també al líder de Vox, Santiago Abascal, que la seva solució sigui "la de fa 80 anys".Tres dies després de la manifestació de la plaça de Colón, Sánchez ha rebut les crítiques dels líders del PP i de Vox per la seva decisió de concedir els indults.per "allargar la seva estada a La Moncloa". "Per vostè donar un cop a l'Estat és concòrdia i trencar la unitat d'Espanya és retrobament", ha dit Casado, que l'ha advertit que hauria "d'aprofitar el seu temps" perquè "no n'hi queda massa".El líder de Vox, Santiago Abascal, tambéper "mantenir-se en el poder a qualsevol preu". Segons Abascal, el govern de Sánchez "ha traït el rei, el Tribunal Suprem i la Justícia, al conjunt dels espanyols honrats i especialment els catalans" amb un "indult injustificat" que. Ha "comerciat amb els interessos dels espanyols i lliurant-los als enemics d'Espanya", i "vostè ho acabarà pagant, i esperem que sigui davant d'un tribunal".El president espanyol, que ha acusat el PP de. "Vostès quan estan a l'oposició es mostren molt actius, fan taules petitòries i van a Colón a manifestar-se, però quan governen són molt indolents en la defensa i la unitat d'Espanya", ha dit Sánchez, que ha apuntat que a diferència del PP el seu govern "no utilitzarà la Constitució, la unitat d'Espanya o la monarquia parlamentària per dividir els espanyols".En la resposta a Abascal, Sánchezfruit d'un "parlament il·legítim". "Aquesta és la visió que tenen d'Espanya, una visió on només hi caben vostès, els seus companys de viatge, i la resta o no som legítims o hauríem d'estar il·legalitzats", ha dit. En aquest marc, però "la nostra és la de la Constitució, que diu que hem de propiciar el diàleg i l'acord per salvaguardar la integritat territorial d'Espanya que el PP va posar en qüestió".

