👮‍♂ VÍDEO Dos detinguts per robar en una casa de l'Ametlla de Mar després de lligar la propietària i amenaçar-la amb una pistola



➡MÉS DETALLS: https://t.co/TrdCDfnWAi pic.twitter.com/32bZdg2LpW — aguaita.cat (@aguaitacat) June 16, 2021

Investigació oberta

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones, un home i una dona, com a presumptes autores dEls fets van passar el 7 d'abril quan dos homes van irrompre violentament en una casa a lae l'Ametlla. Van lligar la propietària mentre l'amenaçaven amb una pistola i van començar a inspeccionar el domicili. Finalment es van endurLa investigació ha permès acreditar que la dona que feiava facilitar la informació necessària als dos lladres, un dels quals era la seva parella sentimental, per poder entrar a la casa sense forçar cap porta ni finestra.Els Mossos van portar a terme un dispositiu policial amb dos entrades i escorcolls l'1 de juny i van poder detenir la dona de fer feines i la seva parella sentimental, dos dels presumptes autors dels fets. La dona era també l'encarregada de vendre les joies alDurant els escorcolls als seus domicilis es van recuperar bona part dels objectes sostrets i es va intervenircurta detonadora presumptament utilitzada en el robatori, més de 8.000 euros en efectiu, així com marihuana i cocaïna i estris per a la preparació de laEls arrestats van passar a disposició judicial el 3 de juny i el jutge va decretarper a un dels dos lladres que van irrompre a la casa i llibertat amb càrrecs per la seva parella sentimental, la dona que feia tasques de la llar.La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor