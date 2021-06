Llum verda a una històrica professionalització del futbol femení

Nous estatuts

Reunió del CSD, aquest dimarts. Foto: Europa Press

ha aprovat aquest dimarts la, en un dia que "passarà a la història" per facilitar "un avenç sense precedents en l'esport femení" i que obre "un camí que portarà a professionalitzar altres esports", segons el president del CSD, José Manuel Franco.L'aprovació arriba després que Franco i el director general del CSD, Albert Soler, s'hagin reunit amb els clubs implicats,i tots els agents que, de forma directa o indirecta, tenen que veure amb el desenvolupament de la competició.D'aquesta manera, el govern espanyol compleix amb l'objectiu, anunciat per l'anterior presidenta del CSD,, que el futbol femení seria professional en la màxima categoria de la Primera Iberdrola per a la temporada 2021-22. A les properes setmanes, quan es clarifiqui la competició per a l'any que ve, Franco convocarà els clubs que formen part de la competició.Ara, segons Franco, el que cal primer és crear i aprovar un estatuts que regulin el funcionament del futbol femení professional. "A partir d'aquí es desenvoluparà tot, hi haurà un president o presidenta, seria bo que fos. Hi haurà obstacles per superar, sens dubte, però ho farem buscant el màxim de consens possible", ha afegit el dirigent.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor