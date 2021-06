Aragonès i el rei coincidiran en una trobada informal amb empresaris coreans

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el rei d'Espanya sí que coincidiran demà a Barcelona, tot i que no en l'acte protocolari del sopar organitzat pel Cercle d'Economia. Ho faran de manera prèvia en una trobada informal amb empresaris coreans, segons han confirmat fonts de Presidència a l'ACN.Aragonès acudirà a aquesta reunió en una mostra de la importància que l'executiu vol donar als convidats del país asiàtic i a aquesta recepció privada també hi assisteix Felip VI.Al sopar protocolari acudirà finalment la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, després que el mateix Aragonès declinés l'assistència i la delegués en el vicepresident, Jordi Puigneró, i que aquest comuniqués més tard que tampoc hi anirà , un episodi que ha evidenciat el primer desajust entre els socis del Govern.

