L'Advocacia de l'Estat demana 25 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola

L'demana 25 anys de presó per a, 17 i mig per a la seva exdona,, i quatre per a. Se'ls imputen els delictes de falsedat documental, contra la hisenda pública, blanqueig de capitals i frustració en l'execució.L'escrit d'acusació dels serveis jurídics del govern espanyol contrasta amb el de la, perquè només demana presó per a tres membres deli deu empresaris. No hi ha petició de presó per al pare, l'expresidentA més de la pena de presó, l'Advocacia demana ai Gironès el pagament deen concepte de responsabilitat civil per delictes contra la hisenda pública corresponents al pagament de l'IRPF dels exercicis de 2007, 2008, 2009, 2010 i 2012.El juliol de 2020 l'instructor de l'va proposar jutjar tota la família perper acumular un "patrimoni desmesurat" aprofitant la seva posició privilegiada gràcies a la posició que ocupava Jordi Pujol com a

