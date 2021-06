Les bales de goma han provocat almenys un mort i onze ulls buidats en els últims 20 anys

“Íñigo Cabacas murió en Bilbao por impacto directo de una bala de goma, 14 personas murieron en el Tarajal cuando llegaban a nado a Ceuta mientras se lanzaron hasta 145 balas de goma y 11 personas han perdido la visión de un ojo desde el año 2000” @SerlindaVigara #StopBalasGoma pic.twitter.com/GFpfBSjxT2 — IRIDIA (@centre_IRIDIA) June 16, 2021

Una Fiscalia especialitzada en violència institucional

L'ús de lesper part dels cossos policials provoca lesions greus i, fins i tot, la mort. En els últims 20 anys, almenysper impacte d'un d'aquests projectils. De manera indirecta, també han provocat la mort de catorze persones ofegades després de rebre l'impacte de la bala quan eren a l'aigua. Des del 2020, o. En total, es considera que hi hade les bales de goma en les dues últimes dècades, de les quals 24 han necessitat tractament mèdic. Són dades que es desprenen de l'informe elaborat peri l'(Novact), que s'ha presentat aquest dimecres a Madrid.L'informe, de 52 pàgines, analitza l'ús d'aquestes armes en els últims 20 anys a, la legislació i les recomanacions internacionals sobre la utilització d'aquest tipus de projectils. Les dues entitats han exigit al govern espanyol al prohibició de les bales de goma a lespel seu "potencial lesiu" i especialment pel seu caràcter "incontrolable i indiscriminat"., codirectora d'Irídia, ha dit que les bales de goma són "armament de guerra" usat contra la ciutadania. "No se sap on impactaran, però se sap que si impacten al cos poden provocar lesions greus i la mort", ha afegit, i n'ha exigit la prohibició. "No podem esperar més", ha dit l'advocada.Les dades sobre les lesions per bales de goma s'han hagut d'elaborar per part de la societat civil. "Espanya no disposa de registres oficials de persones mortes i ferides per bales de goma", han recordat els ponents de l'informe. El document presentat consta d'un seguit de recomanacions tant al govern espanyol com als grups parlamentaris, a lai al(CGPJ) amb l'objectiu d'adequar-se als estàndards internacionals.Irídia ivolen que els grups parlamentaris impulsin una proposició no de llei al Congrés que insti el govern espanyol a prohibir l'ús de bales de goma i que s'acordi la creació d'una comissió d'investigació que esclareixi els casos de víctimes d'aquest projectils "per avaluar l'impacte ocasionat en la ciutadania per l'ús d'aquestes armes" i analitzar els actuals mecanismes de control, avaluació i sanció dels cossos policials en funcions d'ordre públic.En clau judicial, les entitats reclamen una Fiscalia especialitzada en violència institucional que supervisi tots els procediments relacionats amb aquest tipus de casos, com ara les ferides per bala de goma. El ministeri fiscal també ha de tenir "un paper proactiu" en l'impuls de les investigacions percorresponents". Així, els fiscals també ha de tenir formació en matèria de drets humans.L'informe inclou també peticions al CGPJ que passen per promouretècnica en drets humans, cossos policials i atenció a les víctimes de violència institucional per garantir "l'acció sense dany" i processos de reparació integral que siguin respectuosos amb els drets de les víctimes de violència institucional. Així mateix, les entitats també plantegen l'elaboració de guies d'actuació per als jutjats d'instrucció per a aquest tipus de casos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor