L'(OCU) ha presentat un informe sobre laque detalla quins podem consumir amb seguretat un cop passada la data de caducitat que figura a l'envàs.En el cas de la, si no és possible,Segons l'OCU, però, no és perillós consumir-los un dia després que caduquin sempre que es coguin durant molta estona per evitar els patògens.També es poden congelar els embotits i formatges, a més de la fruita i la verdura, tot i que es poden perdre propietats com ara la textura. En el cas de la fruita, a més, hi ha el perill que quedin parts florides.Pel que fa al pa i la brioixeria, l'OCU recomana que s'aprofitin per preparar púdings o torrijas, i també dona com a opció fer-los servir per elaborar pa ratllat o sopa d'all.Però hi ha algunssense risc per a la salut. Són aquests:1. Iogurts2.3. Patates fregides i fruits secs4. Brioixos i galetes5.6. Pasta, arrossos i llegums7.8. Embotit i formatge curat9. Sopes i salses de sobre10.

