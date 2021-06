Una desena d'alts càrrecs del Govern es neguen a declarar pels preparatius de l'1-O

Una desena d'processats per l's'han negat a declarar aquest dimarts a la tarda davant ladel jutjat d'instrucció 13 de Barcelona.Van ser citats després que l'ordenés a la magistrada tornar-los a prendre declaració per algunes resolucions del(TC) que haurieni sobre les quals encara no se'ls havia preguntat en instrucció.Han comparegut al jutjat 13 la presidenta en funcions de la CCMA,, el director de TV3,, o, entre altres. Dilluns que ve estan citats a declarar la resta de processats fins arribar a la trentena, després que la setmana passada ja ho fessin els primers encausats.L'Audiència de Barcelona, tot i ordenar les noves declaracions, va mantenir intacta ladictada el 8 de setembre de 2020 per la magistrada titular del jutjat. Quan hagin declarat tots els encausats previstos, estarà tot a punt per decidir la data del judici.

