«És un assassinat»: protesta pel suïcidi d'un veí a Sants abans de ser desnonat

Una pancarta de la manifestació. Foto: A.M.

, és el càntic més repetit en la mobilització que el moviment per l'habitatge ha convocat aquest dimarts a la tarda, en protesta pel suïcidi aquest dilluns al matí d'un veí de Sants just abans de ser desnonat. El(GHAS) ha convocat una manifestació que ha sortit des de la plaça de Sants i es dirigeix a la seu de la delegació del govern espanyol a Catalunya. Allà, a les vuit del vespre la PAH ha convocat una concentració.El GHAS reclama a les administracions que reaccionin per garantir el dret a l'habitatge. "Ens veiem desbordades per situació que la seva inoperància genera", diuen., afirmen.La, mentrestant, denuncia que molts jutges "opten per prendre's la llei pel seu compte" i acusen els jutjats d'"obviar" els informes de vulnerabilitat elaborats pels treballadors de serveis socials. Precisament, el suïcidi del veí de Sants va arribar després que el jutjat no acceptés l'informe facilitat per l'Ajuntament de Barcelona, que acreditava la seva vulnerabilitat.Amb aquesta decisió, el jutge va decidir no aplicar en aquest cas la L'Ajuntament de Barcelona ho considera "injustificable" , mentre que el coordinador dels jutjats de primera instància de la capital ha respost criticant la "incapacitat manifesta" dels serveis socials per garantir un habitatge als afectats per processos de desnonament.La polèmica per la moratòria ve de lluny, ja que els jutges veuen "interpretable" que pugui servir per aturar els desnonaments de persones que no puguin demostrar una vulnerabilitat directament causada per la pandèmia. La prova que la moratòria no serveix per aturar tots els llançaments, és que a Catalunya se n'han executat 2.437 durant el primer trimestre de l'any amb la suspensió en vigor.La PAH acusa el govern espanyol d'"inacció" i reclama que laacabi amb la "xacra" dels desnonaments i garanteixi una opció de lloguer social per a les famílies vulnerables. La PAH també reclama que el govern espanyol retiri el recurs presentat avui al Tribunal Constitucional contra la llei catalana de regulació de lloguers.

