Renfe permet pagar els bitllets amb Bizum

. Renfe ha arribat a un acord amb el Banc Santander per crear un sistema de pagament que permeti adquirir els títols de transport mitjançant el servei de pagaments.La nova opció de pagament està activa ja. També funcionarà per als de l'Avlo, el nou servei de baix cost que entra en vigor el 23 de juny també permeten pagar compres per internet a través de Bizum, un servei que acaba de canviar les condicions d'ús i ara limita les transferències que poden rebre els usuaris.

