El procés deguanya cada cop més embranzida i Catalunya ja està a prop de superar el llindar deal cos, situant-se ara en el 43,5%. Ja s'ha aconseguit pel que fa a les persones de més de 15 anys, amb un 51,1% ja vacunades, peròho han assolit igualment pel que fa a la meitat de tots els seus veïns. Les diferències pel que fa al, de fet, fa que algunes comarques rondin el 55% d'habitants amb una dosi administrada i d'altres tot just freguen el 40%, com es pot comprovar al mapa següent.La comarca amb el procés més avançat és la, amb un 54,9% de la població amb alguna dosi al cos. Arriben també al 50% la(52,5%), les(52%), el(51,6%), el(51%) i el(50%), i s'hi acosta molt l'(49,7%) i, per darrere, es troba ja el(47,8%). En canvi, l'és l'única comarca per sota del 40%, amb un 39,2% de la població amb alguna dosi administrada, just per darrere d'(40%), el(40,1%), la(40,4%), la(40,4%) i l'(40,6%).L'actual secretària de Salut Pública,, va confirmar aque el Departament de Salut va primar d'inici les comarques de Ponent , ja que aquestes havien patit diversos episodis de rebrot crítics i era la regió amb més risc que comencés la temuda quarta onada -que finalment va aconseguir-se evitar-. L'actual diferència de prop de 15 punts entre les comarques amb més vacunes rebudes i les que menys va arribar a ser de 20 punts, però últimament s'ha anat escurçant.Pel que fa a la població amb la pauta completa, hi ha tres comarques amb més d'. De nou, la Terra Alta es troba en primer lloc (36,4%), però en aquest cas seguida pel Pallars Jussà (34,7%) i les Garrigues (33,4%), amb l'Alta Ribagorça (33,2%) i la Ribera d'Ebre (33,1%) també a prop d'aquest terç de vacunats amb pauta completa. Fins a nou comarques, en canvi, es troben per sota del 25%, especialment l'Alt Empordà (22,5%), la Selva (23,2%) i el Gironès (23,8%).A nivell local, més d'un centenar de municipis tenen la meitat de veïns amb alguna dosi administrada -amb dades només d'aquells amb més de 200 residents-. Superen fins i tot els dos terços(70,4%), els(68,3%) i(67,9%), i hi estan a prop la(64,3%),(63,4%) i la(63,3%). Els municipis més grans amb més del 50% de vacunats són(52,9%),(52,3%),(51,8%) i(53,3%) i, pel que fa a les ciutats de més de 50.000 habitants, les que en tenen més amb alguna dosi són(47,7%),(46,7%),(45,9%) i(45,8%).Pel que fa a la, hi ha dos municipis amb més de la meitat de veïns que la tenen, Soses (55,4%) i Sant Boi de Lluçanès (51,6%), just per sobre d'Oliana (49%) i la Fatarella (45,9%). En total, n'hi ha 17 amb el 40% d'habitants amb la vacunació enllestida, malgrat que només dos superen els 2.000 habitants:(42%) i la(40%). Pel que fa a les ciutats amb més de 50.000, en aquest lidera la classificació de la pauta completa(29%), per davant de Cerdanyola (28,1%), Cornellà (27,7%),(27,2%), ii Vilanova i la Geltrú (totes dues amb 27%).L'evolució de la vacunació està clarament més avançat en els, els quals han estat prioritaris, amb més d'un 90% amb pauta completa -o quasi- en els de 70 o més anys. Entre 55 i 69 anys, la primera dosi ja l'ha rebuda més del 80% de persones, però la segona depèn del grup d'edat, amb el quinquenni de 55 al 59 al capdavant. Quasi el 55% de persones de 45 a 49 anys ja ha rebut també alguna dosi, i els grups més joves encara no arriben al 25%.Pel que fa al ritme d'administració, aquest ha crescut de forma molt pronunciada des dels darrers dies de maig. El rècord se situava fins llavors en una mica més de 400.000 dosis setmanals, a principis del mes passat, però en els últims set dies ja ha assolit les 555.307. Últimament, en tot cas, encara s'han administrat, tal com s'observa al gràfic següent.Les següents taules permeten consultar les, de forma més completa en el primer àmbit, amb dades per grups quinquennals d'edat tant pel que fa a primeres dosis com a pautes completes. Es pot interactuar amb les columnes, reordenant-les per analitzar quines comarques o municipis tenen més o menys percentatge de la població immunitzat.

