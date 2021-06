La nova samarreta del Barça per a la temporada 21/22 😍 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) June 15, 2021

El Barça ha mostrat per primera vegada. El sorprenent disseny, que ja s'havia filtrat feia mesos, simbolitza l'escut i ha generat una allau de crítiques a les xarxes socials. La nova equipació estarà a la venda des d'aquest dimecres.D'aquesta manera, l'equipació que lluiran els jugadors la temporada que ve serà. A la zona dreta del pit hi tindrà una creu, mentre a l'esquerra hi haurà línies primes. A la part superior de la samarreta, les línies seran gruixudes.La idea de la samarretajugant amb la creu de Sant Jordi i les línies de la Senyera i del Barça. Els logotip publicitaris de Rakuten i Nike seran blancs, de la mateixa forma que el d'Unicef, ubicat un cop més a la part posterior.

