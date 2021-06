La nova restricció de Bizum que ja ha entrat en vigor

Els usuaris que rebin un gran nombre de transferències de diners pernotaran un. Com ja havia anunciat el popular servei de pagament instantani a través del mòbil, les condicions d'ús han canviat amb una novetat important.Des d'ara. És un canvi notable, ja que abans la plataforma permetia rebre fins a 150 transferències. Això sí, cada banc pot establir un límit menor si així ho decideix.El servei de pagaments instantanis justifica el canvi de condicions per "la finalitat de continuar garantint la seguretat". "Després de quatre anys de servei ajustem l'operativa a la realitat d'ús més habitual entre els bizumers", sosté la companyia.Bizum no aplica de moment cap limitació al nombre de transferències que es poden enviar. Aquests són la resta de límits que marca la plataforma:: 50 cèntims.: 1.000 euros.: 2.000 euros.

