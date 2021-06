La CUP demana a Aragonès actuar contra els desnonaments: «Són una arma letal contra la vida»

Laha traslladat al president del Govern,, que hi ha hagut "gestos" que els han "preocupat" a l'inici d'aquesta legislatura perquè "creen contradiccions" amb l'signat entre. La formació s'ha volgut referir al suïcidi d'un home quan anava a ser desnonat , i creu que és un "símptoma clar" que elssón una "arma letal contra la vida de moltes persones". A més, ha alertat que la situació empitjorarà quan acabi la moratòria dels desnonaments.En la roda de premsa posterior a la trobada amb el president, les diputadeshan apressat Aragonès a fer els "gestos que encara no s'han produït". I s'han referit als desnonaments i al paper dels, a més de com concretarà el Govern "l'escenificació de la confrontació democràtica".Les anticapitalistes també veuen "poc lògic" que el vicepresident del Govern,, assisteixi al sopar al, on coincidirà amb: "No toca en aquesta legislatura donar cobertura a una pretesa normalitat". A més, expliquen que no els sembla bé que el Govern encobreixi les"com si no hagués passat res".La formació ha insistit a dir que els vots favorables a la seva investidura d'Aragonès no són "un" i que l'executiu ha de fer passos per demostrar que l'acord es va complint. D'altra banda, demanen al nou executiu explicar com escenificarà l'. "Volem saber què pensa fer realment aquest Govern i com enfoca la legislatura", ha argumentat Sabater.La diputada ha dit que "alguns gestos que ha fet el Govern a l'inici del mandat" no els han agradat perquè "creenamb l'acord i els objectius marcats". En matèria d', Sabater ha expressat que "no pot esperar més" i ho veu com un "exemple clar que els drets nacionals i socials van junts".Els anticapitalistes reclamen també a Aragonès que aclareixi "quintindrà el Govern" amb la relació amb eli "l'apuntalament del règim actual": "Ha de ser factible i possible trobar les fórmules de compaginar l'embat democràtic i posar en evidència els límits de l'statu quo amb els dos anys de la", han exposat.

