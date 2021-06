Aquests són els nous delegats territorials del Govern

Antoni Morral (Barcelona)

Teresa Pallarès (Tarragona)

Ricard Pérez (Alt Pirineu i Aran)

Rosa Vestit (Catalunya Central)

Laia Cañigueral (Girona)

David Alquézar (Penedès)

Albert Salvadó (Terres de l'Ebre)

Bernat Solé (Lleida)

Els nomenaments continuen protagonitzant bona part de l'activitat ordinària del nou Govern. En la cita d'aquest dimarts, el departament dehi ha portat tots els noms dels, que es renoven respecte l'anterior legislatura.Entre altres canvis, Bernat Solé, exconseller d'Acció Exterior, assumeix la plaça a Lleida, mentre que Toni Morral, exdiputat de Junts i exsecretari general de la Crida, farà el mateix a Barcelona. Aquesta és la llista dels designats.Morral (, 1957) va ser alcalde de la localitat on va néixer representant les sigles d'ICV, tot i que en els últims anys ha fet un gir cap a l'independentisme. És dirigent molt proper a, secretari general de Junts, a qui ha visitat setmanalment durant molt de temps a. Va ser diputat en l'anterior legislatura i Sànchez el va escollir com a secretari general de la Crida.Diputada de Junts, el seu nom de Pallarès (, 1964) va sonar com a possible consellera del nou Govern. Finalment s'hi integrarà des d'aquesta plaça. Entre el 2008 i el 2011 va ser sotsdelegada del govern espanyol a Tarragona i va militar alfins el 2012. Ja es va integrar a les llistes de Junts el 2017, quan va ser escollida diputada.Pérez (, 1975), de Junts, ha estat regidor de l'Ajuntament del municipi des del 2011. També va ser tinent d'alcalde del consistori i conseller comarcal a l'Vestit (, 1969), de Junts, va ser alcaldessa del municipi i en la legislatura anterior va ser directora general d'administració local de la Generalitat.Cañigueral (, 1981), d'ERC, va ser diputada al Congrés en dues etapes. Ha treballat en l’àmbit de la inclusió social i de la igualtat a l'Institut Català de les Dones, l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció i a l'Agència Catalana de la Joventut.Alquézar, d'ERC, està vinculat als republicans des del 2002 i actualment. També era vicepresident primer de promoció econòmica i cap del grup d'ERC al consell comarcal de l'Anoia.Salvadó (, 1969), té una llarga trajectòria com a militant d'ERC a les Terres de l'Ebre. Va ser cap de gabinet de Lluís Salvadó entre els anys 2006 i 2010. Des del mes d'agost de 2019 dirigeix l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre.Solé (Agramunt, 1975), d'ERC, va seren l'anterior legislatura. S'hi va incorporar després del seu pas com a diputat i alcalde del municipi on va néixer. Va serpel seu paper en l'1-O i està pendent del recurs.

