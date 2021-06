Interior descarta garantir el servei d'escorta de Puigdemont a Bèlgica

El secretari general de, va fer ahir una petició al nou conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, en el transcurs d'una roda de premsa: la Generalitat havia de "garantir" el servei d'escorta a Carles Puigdemont per part delsen tant que expresident de la Generalitat. Ho feia després que la Fiscalia demanés penes de presó per a l'exconseller Miquel Buch i el sergent Lluís Escolà per haver facilitat a Puigdemont protecció a l'estranger. Per ara, però, Interior descarta que els Mossos es facin càrrec de la seguretat de l'eurodiputat a, i es mantindrà el criteri vigent fins ara, segons ha remarcat la portaveu de l'executiu,Fonts del Govern han puntualitzat posteriorment que el problema és, precisament, que aquest servei de protecció s'hagi de dur a terme fora de les fronteres de l'Estat. Plaja, en en transcurs de la roda de premsa, ha apuntat que el criteri és el de. "Aquest és el compromís explícit del Govern: no posar en risc els funcionaris públics. Es mantindrà la mateixa posició del conseller Buch i del consellersobre la protecció del president", ha assenyalat la portaveu de l'executiu.El cas de Buch i Escolà s'ha acabat d'instruir en un jutjat ordinari. Primera ho feia al, però quan Buch va deixar eli va deixar de ser aforat, el cas va passar al jutjat ordinari. La causa neix d'una querella interposada per la Fiscalia a instàncies deSegons la Fiscalia, l'agent va ser nomenatel juliol del 2018, però va deixar el càrrec a petició pròpia el març del 2019. Abans, durant i després d'aquest període, la Fiscalia veu acreditat que va estar fent d'escorta de l'expresident tot i que estava en situació de "cerca i captura" a Bèlgica.

