​«Som el teu estiu»: un centenar de plans al Baix Llobregat

El Castell de Castelldefels i Piratia, gran novetat d’aquest estiu

Sorteig: cap de setmana amb allotjament, àpats i activitats



A banda de reunir més d'un centenar de propostes per gaudir de l'estiu a un salt de Barcelona, el web somelteuestiu.cat ha posat en marxa un sorteig d'una escapada amb allotjament, dinar, sopar i activitats per a dues persones al Baix Llobregat. .



El portal també inclou totes les mesures de seguretat i de sanitat d'utilitat pels visitants. Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te subscriptor

Torna l'estiu i torna. La campanya turística delaplega més d’un centenar de propostes turístiques per gaudir a la comarca. Una oferta molt diversa d'activitats per a tothom: amants de l'adrenalina, de la natura, de la cultura, per a sibarites, per a gent curiosa, per qui busca descans i tranquil·litat o per qui vulgui viure emocions úniques. Tots els plans, a més, a un sol clic: al web somelteuestiu.cat , impulsat pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat, on també es poden reservar i comprar les experiències per a gaudir aquest estiu a un salt de Barcelona.La comarca ofereix variades propostes. Un cap de setmana romàntic a prop de Barcelona, uns dies de platja i bona gastronomia. Una escapada plena d'aventures. Una ruta per la muntanya, pel riu o pel delta del Llobregat. Visitar un celler i fer un esmorzar de pagès. Conèixer el passat pirata de Castelldefels. Gaudir de les Nits a la Fresca a Catalunya en Miniatura. Descobrir edificis emblemàtics de Jujol com la Torre de la Creu o la masia Can Negre en realitat augmentada. Visitar la Cripta de la Colònia Güell, una de les meravelles arquitectòniques d’Antoni Gaudí. Gaudir d’una posta de sol al costat del mar i d'un àpat en un xiringuito. Practicar kayac, paddle surf o windsurf a les platges de sorra daurada. Tastar cuina d’autor elaborada amb els productes del Parc Agrari del Baix Llobregat. Són només alguns exemples de tot el que ofereix aquest estiu la comarca.La gran novetat de l'és el renovat Castell de Castelldefels, que obre les portes amb, el nou centre d'interpretació de la història i la pirateria. El castell és ja de per si un edifici amb molta història: va servir durant segles per al control territorial i defensiu de la ciutat contra les invasions àrabs, i entre els segles XVI i XVII, contra els atacs de pirates barbarescos.La visita inclou aquest estiu Piratia, una experiència interactiva i immersiva que permet endinsar-se en el món de la pirateria apel·lant els sentits. És un viatge multisensorial en el qual es forma part d’una tripulació pirata i es descobreixen elements claus de la pirateria a través del joc com són els atacs pirates, la defensa de la costa o els botins, entre d’altres.