ERC incorpora Junts al pacte de la CUP a l'Ajuntament de Tarragona sense descartar els comuns

Negociacions "eternes"

encara no està completament tancada. La incorporació dels grups municipals de laa l'executiu està a l'espera de quina sigui la decisió definitiva dels dos regidors d', a qui l'alcalde Pau Ricomà manté les àrees. que actualment ja gestionen tret d'Habitatge, que passa a ser competència d'Eva Miguel (CUP). Comerç, Seguretat, Contractació, Parcs i Jardins, Accessibilitat, OMAC, Medi Ambient, Cultura i Festes, Cooperació i Joventut seran les altres àrees de les que s'encarregaran els consellers dels dos grups acabats d'incorporar al govern.Els portaveus dels tres grups han signat l'acord al passeig Arqueològic, mentre que el decret es publicarà avui mateix, segons ha indicat l'alcalde. Aquest decret, però, no serà definitiu, ja que En Comú Podem ja ha afirmat que abandonaria l'executiu si entraven els regidors. Sí que es mostraven d'acord amb l'entrada de la CUP, però el repartiment de carteres va esperonar la decisió dels comuns, que descartaven fixar-se un calendari.A més del repartiment als nous socis de govern, també s'ha traslladat de responsabilitat l'àrea de Turisme i la presidència del, un dels aspectes més polèmics d'aquest mandat, donada l'absència de campanyes de promoció del turisme a la ciutat ni tampoc la contractació d'un gerent de l'organisme. Aquesta àrea passarà a ser gestionada "de manera transversal" per l'alcalde, Pau Ricomà, qui ha agraït la tasca de la fins ara responsable,. Pastó es quedarà per ara amb les úniques competències sobre Domini Públic, mentre que l'alcalde manté els projectes de la, que se separen de l'àrea de Cultura i Festes, gestionada a partir d'aquest dimarts per la regidoraA Junts, Elvira Vidal serà l'encarregada de Contractació, Parcs i Jardins i Accessibilitat. Cristina Guzmán, de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana (OMAC). Mentre que a la CUP, Eva Miguel es farà càrrec de Medi Ambient i Habitatge, aquesta darrera una de les apostes més importants en la segona meitat del mandat segons l'acord programàtic signat. I Inés Solé sumarà a Cultura i Festes també Cooperació i Joventut.Tant Ricomà comhan destacat que les negociacions per ampliar el govern es van iniciar abans de les eleccions del 14 de febrer i que per dinàmiques nacionals es va optar per esperar a què aquestes haguessin passat. El fet, però, que hagin passat quatre mesos des de llavors i que just aquest dimarts es compleixin dos anys des del ple d'investidura ha fet que els mecanismes s'acceleressin.Junts s'havia autodescartat per "" per arribar a un acord programàtic per uns "matisos" que mai s'han posat sobre la taula -Dídac Nadal ha tornat a negar que es tractés de cap aspecte relacionat amb l'urbanisme i el pla de la Budellera i Mas d'en Sorder-, però a última hora s'han sumat a l'acord amb la CUP perquè les "relacions personals" són "bones". Aquest ha estat l'únic factor que segons Nadal ha provocat el canvi d'opinió, sumat a què ERC els hagi prioritzat a ells i no a ECP.

Els portaveus han signat aquest dimarts al migdia l'acord d'ampliació de govern a Tarragona. Foto: Josep M. Llauradó

"Canvi de tots"

"El canvi que Tarragona necessita no és patrimoni de ningú, sinó que és de tots, el que fem aquí és sumar", ha dit Xavier Puig, que ha destacat que després "d'un any i mig de negociacions" que "enterbolien" l'obra de govern han decidit "posar punt i final a una carpeta que ha durat massa temps". Mantenen la petició als dos regidors dels comuns perquè és quedin, però segons Ricomà "les negociacions havien arribat a un cert estancament".



Ara queda per definir detalls de repartiment de responsabilitats, com qui serà el portaveu del govern -ara mateix és Manel Castaño (ERC)- o si hi haurà canvi en les presidències d'empreses municipals i organismes autònoms.

Hermán Pinedo s'amaga i En Comú Podem es consideren "expulsats" per Ricomà

a què han arribat els tres partits és el mateix que ja es va anunciar i que contempla -segons ha dit Eva Miguel (CUP)- punts de "màxims" per forçar els "límits de la institució municipal" en ple context de crisi. Es tracta de mesures sobre l'habitatge, serveis socials o urbanisme, entre d'altres, que tenien l'aval dels comuns.És en aquest sentit que Ricomà ha dit que no entendrien que en cas que els comuns passessin a ser oposició tractessin d'impedir amb el seu vot al ple"que ells mateixos han defensat aquests dos últims anys". "El programa que defensarem serà el seu", ha afirmat Xavier Puig, que ha desmentit que no s'hagin respectat "els seus tempos", que ha qualificat d'"esgotadors".Sobre tres quarts de dues de la tarda han comparegut des d'En Comú Podem per lamentar haver estat "expulsats" del govern municipal. És l'expressió que han fet servir en reiterades ocasions, donat que el pacte no els inclou a ells. La regidora Carla Aguilar ha asseverat que el canvi de rumb d'Esquerra Republicana en les negociacions suposa "un trencament" de les que mantenien de manera paral·lela amb els Comuns i també de l'acord signat per al pacte d'investidura al 2019. Se senten "traïts" i consideren que és "deslleialtat" el que ha mostrat el grup d'ERC amb aquesta acció.Entre mig de nombrosos militants de la formació, tant de Tarragona com de Barcelona, no hi havia el regidor Hermán Pinedo, suspès de Podem però afiliat a Tarragona en Comú. Segons fonts de la mateixa formació, Pinedo hauria participat de reunions aquest matí a l'Ajuntament, però després hauria marxat i no hi han pogut tornar a contactar. Tot plegat fomenta les especulacions que Pinedo podria decidir en les pròximes hores mantenir les seves responsabilitats de govern, a diferència d'Aguilar, que ja ha decidit abandonar l'executiu.

La compareixença ha comptat amb l'assistència de militants de la formació, alguns d'ells vinguts de Barcelona. Foto: Josep M. Llauradó

En la mateixa roda de premsa, han desmentit que hi hagués cap acord previ a les eleccions autonòmiques del 14 de febrer ja que "no s'havia celebrat cap assemblea". Tot i que s'han mostrat decebuts el que fins avui era el seu soci de govern, destaquen que la decisió de vetar Junts ja estava presa i que el pacte signat al passeig Arqueològic l'han entomat de manera "tranuil·la" amb el suport de la militància.Aguilar ha reiterat que amb la incorporació de Dídac Nadal, Cristina Guzmán i Elvira Vidal el govern de Tarragona passarà a ser "més de dretes" i que impulsarà "polítiques neoliberals". Preguntada sobre quines podrien ser aquestes polítiques, tenint en compte l'acord programàtic signat, ha assegurat que encaixarien en les àrees d'urbanisme o drets socials, sense especificar. També ha lamentat el "blanquejament" de la CUP a un govern d'aquesta tipologia. D'aquesta manera s'acaba, doncs, la primera participació de la història local de l'espai dels Comuns -abans ICV-EUiA- en un govern municipal. Els seus plans a partir d'ara serà avaluar punt per punt les qüestions que s'engeguin des del nou govern, que consideren "menys plural" i "més inestable" que el que hi havia fins ahir.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor