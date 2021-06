Els estudiants d'Erasmus es poden vacunar abans de marxar

Altres notícies que et poden interessar

Elsja s'han activat aquest curs i els estudiants han pogut viatjar arreu per completar els seus estudis. Ara bé, pel que fa als alumnes que properament comencin les sevesamb algun d'aquests programes, es poden trobar que els països d'acollida demanin unÉs per aquest motiu que Salut ha establert el col·lectiu pugui rebre la vacuna abans que s'obri el torn de vacunació corresponent a la seva franja d'edat. Així, elsque durant l'estiu o el curs vinenti els demanin un certificat de vacunació,Tot i que tenen via lliure perquè el seu centre d'atenció primària, o un punt de vacunació massiva, els administri les dosis, hauran d'aportaramb el vistiplau del director, a més de la sevaEl, ja es va mostraraquest dilluns aladels estudiants Erasmus abans que marxin al seu destí: "Em sembla millor vacunar un estudiant d'Erasmus que la selecció espanyola".

