​El govern de Colau veu «injustificable» l'ordre de desnonament del veí que es va suïcidar

Conflicte obertarran del suïcidi d'un veí de Sants aquest dilluns, just abans de ser desnonat. La regidora d'Habitatge,ha qualificat d'"" l'ordre de desnonament i ha acusat jutjat de primera instància número 3 de no voler aplicar la moratòria estatal de desallotjaments que donava cobertura a l'afectat.Martín ha insistit que l'Ajuntament havia presentat al jutge un informe que acreditava la vulnerabilitat del veí, que estava aturat i cobrava una prestació. Segons la regidora, divendres passat el consistori va contactar amb el jutjat per demanar i informació sobre el cas., ha dit. En aquest moment l'Ajuntament va activar la unitat antidesnonaments, que ahir es va desplaçar fins a l'immoble. "Ja era tard', ha lamentat la regidora.Martín ha afirmat que l'advocada del veí havia demanat l'aplicació de moratòria per "guanyar temps" i trobar una alternativa habitacional digna per a l'afectat. ", ha dit.Martín també ha aclarit que l'Ajuntament va intentar mediar amb la propietat i que la resposta no va ser "gaire positiva". "És comprensible quan el cas ens arriba tard i és d'un petit propietari", ha valorat.de la moratòria i també una llei estatal d'habitatge que prohibeixi els desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional.

