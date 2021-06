La nova sal catalana que podràs utilitzar per cuinar

La muntanya de sal de Cardona. Foto: AjC

Sal, de... i, ara aviat, també una de catalana., tal com ha anunciat l'ajuntament. La sal de Cardona, d'origen mineral, s'extraurà de l'interior del jaciment. La sevaambiental la fa apta per posicionar-se en el mercat alimentari com una de les més destacades i preuades.El projecte es desenvolupa conjuntament amb lai amb la col·laboració de, empresa que actualment explota la sal gemma del subsol del territori.La sal de Cardona,, serà present a les taules de restauració i consumidors particulars d'arreu del món i, d'aquesta manera, el govern municipal pretén també reforçar la promoció de la destinació Cardona com a, amb un patrimoni geològic i històric "de primer nivell".

