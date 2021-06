La majoria d'economistes desconfia de la gestió dels fons europeus

Sobre els Next Generation, s'ha preguntat als enquestats sobre les prioritats a l'hora de destinar els fons als programes d'inversió que contempla el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència presentat pel govern espanyol a Brussel·les. Els economistes consideren que els més transcendents són els dedicats a la ciència i la innovació, la nova política industrial i l'economia circular i les energies renovables. Quant a les estratègies definides per la Generalitat, els enquestats aposten per la innovació, la competitivitat i les infraestructures.

La majoria dels economistes, el 63,5%, considera que l'economia catalana està ara millor o igual que fa un any. Concretament, un 42,4% la veu millor i un 21,1% igual. Ahir mateix, Foment del Treball va subratllar les expectatives positives de cara al segon semestre. En canvi, mostren un clar escepticisme sobre la capacitat de gestió de Next Generation . Pel que fa a l'execució i control per part de les administracions dels fons europeus, els economistes atorguen una puntuació a la Generalitat de 4,38 (entre 0 i 10) i una nota encara més inferior d'un 3,95 al govern espanyol.Són algunes de les conclusions de l'Enquesta de Situació Econòmica de primavera del 2021, feta entre el 13 i el 31 de maig, i a la qual han contestat gairebé un miler de professionals. L'han presentat aquest dimarts el vicedegà del CEC, Xavier Subirats, el responsable tècnic de l'enquesta, Xavier Segura, i el president de la Comissió de Fiscalistes, Nacho Cornet.L'índex de confiança dels economistes es recupera de forma significativa en relació a fa un any, passant del 3,62 al 4,20 per a l'economia catalana i del 3,33 al 4,22 per a l'espanyola. La previsió és que l'índex continuï recuperant-se i se situï en el 4,79 a finals del 2021 per a l'economia catalana i en el 4,76 per a l'espanyola.Sobre el posicionament del Col·legi d'Economistes respecte a l'ampliació del Prat, el vicedegà Xavier Subirats ha explicat que l'entitat encara no ha adoptat una posició i que està preparant una jornada tècnica sobre el projecte per aplegar totes les visions sectorials que envolten el pla d'ampliació.Una majoria dels economistes defensen una modificació dels impostos de patrimoni, societats i successions. El 76,7% dels economistes catalans es mostren favorables a modificar l'impost sobre el patrimoni i el 55,6% el voldria suprimir. Un 69,7% es mostra partidari de la modificació de l'impost de societats i un 82,8% dels enquestats defensa modificar l'impost de successions. Un 70,2% dels enquestats s'han pronunciat a favor de suprimir la diferència tributària entre les diferents comunitats autònomes.En relació amb els principals problemes de l'economia catalana, l'impacte de la Covid continua sent el principal problema (70,4%), però amb tendència decreixent. La situació política es manté en segona posició (53,6%) i amb dinàmica creixent. En aquest punt també s'ha detectat una incidència alta de la fi de la incertesa al Parlament i la investidura del president de la Generalitat. Abans de l'acord, la preocupació per la situació política va ser del 61,1% dels enquestats, mentre que després de l'anunci aquest percentatge va baixar al 46,1%. L'inici de la legislatura ha estat així un factor aliat més en una solidificació de les expectatives positives.

