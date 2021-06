Junqueras nega dirigir Aragonès: «Ni tutelo ni tinc l'aspiració de fer-ho»

El president d'ERC,, ha negat que exerceixi cap tutela sobre el president de la Generalitat,, tal com va suggerir el secretari general de Junts,, en un escrit publicat la setmana passada. "Jo no tutelo ningú ni tinc aspiració de tutelar ningú", ha afirmat en una entrevista a Ser Catalunya.Sobre la polèmica carta publicada a l'Ara, el president d'ERC creu que "té poc de nou" perquè diu el que ha dit sempre i assenyala que "hi ha interès d'interpretar com a gran novetat allò que en gran manera és una continuïtat". Segons Junqueras,no és només just sinó "necessari" i ha defensat que qualsevol projecte polític "complex" com l'és sempre "multilateral". També ha assenyalat que la comunitat internacional aconsella que Catalunya no s'aixequi mai de laAixí doncs, segons ha afegit, si es vol aconseguir algun, suport o simpatia en el marc de la"és evident que és necessari escoltar el seu consell". A més, també ha remarcat que hi ha una part molt important de la societat catalana que creu que el diàleg i la negociació són "imprescindibles".Preguntat per si formarà part de la taula de diàleg, Junqueras ha respost que ell és "irrellevant" en aquest sentit i que ajudarà en tot el que pugui: "sempre des de tot arreu. Si hi vaig, ho intentaré fer. I si no, algun altre company o companya ho farà tan bé com pugui i probablement millor que jo", ha afirmat.Després de la polèmica per la seva carta que s'ha interpretat com una renúncia a aplicar ara la unilateralitat, Junqueras ha defensat que qualsevol projecte polític complex, com és construir un estat independent, exercir l'i defensar l', és "sempre"perquè "afecta molts nivells de decisió".Sobre la carta de rèplica de Jordi Sànchez, el president d'ERC s'ha limitat a dir que celebra que s'expressi, igual que espera que Sànchez celebri que ell s'expressi com cregui millor. Així doncs, ha evitat entrar en polèmiques i ha afirmat que és "impossible" que la seva carta tingui una intenció partidista. En referència als, Junqueras ha evitat comentar-los argumentant que. "No en tinc ni idea de si són els darrers dies, de si n'hi haurà, de com serà ni de quant durarà", ha afegit.Tant Junqueras com Sànchez van publicar dues cartes la setmana passada valorant l'actualitat política. En el cas del líder d'ERC, va avalar els indults i va fer autocrítica sobre lai el referèndum de l'. La corresposta del secretari general dels juntaires va passar per defensar el referèndum , tot i que la seva valoració en referència al fet que l'1-O era concebut per "forçar l'Estat a negociar" li ha costat les crítiques d'un sector del partit

