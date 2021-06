Cuevillas admet que no va deixar l'escó perquè Puigdemont li va demanar

L'advocat i diputat dearran de la polèmica que el va fer marxar de la Mesa, però que l'expresident Carles. En una entrevista a Ràdio 4 i La 2, Alonso-Cuevillas ha refermat la seva aposta per la "confrontació intel·ligent" i ha rebutjat una "confrontació perquè sí"."Donar-se cops contra una paret no ajudarà Catalunya a ser independent", ha afegit. De fet, segons ha dit, la via unilateral entesa com a confrontació violenta no és viable i ha apostat pel que ha anomenat "". És a dir,Alonso-Cuevillas creu que en la polèmica entrevista que el va fer plegar de la Mesa diu coses amb les quals "gairebé tothom estava d'acord". Però atribueix la polèmica al fet que passa en un "moment de tensió" per les. I remarca que, en aquell moment, es va imposar un "en què només podien parlar el secretari general del partit, Jordi Sànchez, i la portaveu, Elsa Artadi.Davant d'aquesta situació, ha explicat que es va oferir a deixar també l'escó del Parlament, però que el mateix Puigdemont li va demanar que continués com a diputat. Ara, segons ha recordat,i no es considera "purgat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor