Primer (i optimista) missatge d'Eriksen des de l'hospital

Bones notícies per aDesprés de patir una aturada cardíaca en el primer partit de l'Eurocopa de Dinamarca contra Finlàndia el dissabte, ha pogut enviar undes de l'hospital.Des del compte de Twitter de la selecció danesa, el futbolista ha agraït els "dolços i fantàstics", que "signifiquen molt" per a ell i la seva família.En el comunicat, Eriksen assegura que es trobai explica que està pendent de sotmetre's a més proves. Amb tot, assegura que ara animarà els seus companys en els partits que els queden per disputar a: "Jugueu per tot Dinamarca", remata.El metge de la selecció va revelar que el jugador "se n'havia anat, estava mort", durant els instants previs a recuperar-lo amb un desfibrilador. El doctor Boesen diu que el jugador està bé i que les proves a les quals s'ha sotmès fins ara han donat resultats positius.A hores d'ara no puc contestar aquesta pregunta”, sosté.

