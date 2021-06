Píndoles de Junqueras: de Barack Obama al diàleg amb tothom

"Un cant al present i al futur"

El sapo i la mort a la presó

és el pres polític condemnat a més anys de presó, 13, per l'1-O. A pocs dies de la concessió dels indults, elha publicat el llibre, que combina anècdotes i reflexions d'aquests tres anys i mig que porta empresonat, experiències familiars, cartes als fills i, també, argumentari polític. L'exvicepresident del Govern no es penedeix d'haver abandonat la docència i haver fet el salt a la política i és optimista de cara al futur. Com deia el candidat a la presidència dels EUA, "nosaltres sí que podem". Junqueras es fa seves les paraules de l'expresident nord-americà per respondre a una pregunta habitual: "Què faràs quan surtis de la presó?"El llibre és un conjunt de. Relats curts, anècdotes dels moments viscuts abans i després del judici alque Junqueras combina amb cartes als seus fills, Lluc i Joana, que ha vist en comptades ocasions aquests últims anys. Parla d'ell, dels seus "ancoratges vitals", en paraules d', que ha fet el pròleg del llibre, però sobretot dels reptes de present i futur que el país té per davant. L'epíleg del llibre és de l'exconsellera, que fa uns mesos va tornar de l'exili per exercir com a diputada. El dirigent independentista reflexiona sobre la mort, el penediment i l'orgull, i també sobre coses més terrenals, com el, lalao el. El llibre es presenta aquest dissabte.Sobre el diàleg, la via que ERC ha defensat des del 2017, Junqueras constata que l'Estat només dialogarà si hi està obligat. En un text escrit una setmana després de, el president d'ERC constata la importància de fer un bon resultat a les eleccions espanyoles peri alerta de l'interès de l'Estat en dividir l'independentisme. Segons Junqueras, elés l'instrument "útil" delper "tranquil·litzar momentàniament" l'opinió pública internacional. El diàleg, en aquest sentit, diu Junqueras, és "clau" perquè aquesta opinió pública "entengui la raó que ens assisteix davant les mentides" dels socialistes. "Hem d'insistir sempre en el diàleg, perquè la nostra insistència desemmascara la seva hipocresia", apunta.. Sindicats, empresaris, universitaris, jubilats, aturats, treballadors precaris i especialment amb els joves. El llibre també és un seguit de missatges adreçats als més joves i a les lluites que s'han d'abordar ara i en el futur. "Els joves patiu la violència estructural d'un sistema econòmic i social injust", assenyala el president d'ERC. Per això, aplaudeix les protestes i fa una crida a l'organització. "La nostra força radica en la capacitat de sumar i d'organitzar-nos", diu. L'independentisme de Junqueras passa per "atreure la major part de la societat" i presentar-se com a "aliat de les grans majories". "Només majories amplies i transversals poden conduir-nos a la victòria", apunta.La psicòloga especialitzada en violències sexuals Alba Alfageme diu al pròleg que el llibre de Junqueras és "un cant al present i al futur". Planteja els principals reptes que ha d'afrontar el país, entre els quals el canvi climàtic, la igualtat o l'emergència habitacional. Sobre l'habitatge, el president d'ERC constata que és un problema i per això reclamaper garantir l'accés a aquest dret en condicions de dignitat per a tota la ciutadania. I és aquest àmbit on s'ha de. "És per raons com aquesta que les oligarquies que dominen l'Estat i les seves xarxes clientelars ens veuen com una amenaça per als seus privilegis i s'estimen més tenir-nos a la presó", diu Junqueras.El llibre és també un compendi de, on Junqueras també hi ha vist la mort. Una de les píndoles parla precisament d'aquest aspecte en el cas d'un condemnat que va morir sol, assegut en una cadira, després de dies d'agonia, i en una presó plena de gent. "Avui he vist morir un home", relata el president d'ERC. Va passar quan feia poques setmanes que era a la presó d'. L'home estava condemnat per violació de dues de les seves netes. "Potser és veritat o potser no. No ho sé i no tinc la necessitat d'esbrinar-ho. L'únic que sé del cert és que ha mort sol, després d'una agonia de tres dies i sense que pràcticament ningú no li hagi prestat atenció", reflexiona Junqueras.Un altre dels episodis que relata, que de fet va tenir transcendència pública, és el de ladel dia a dia dels presos a la presó. Explica que al mòdul de la presó d'Estremera on s'estava hi havia un"oficial", que tenia més drets que la resta de reclusos i que en una de les sortides de permís va tornar amb una càmera de vídeo que va servir per enregistrar imatges dels presos que després es van publicar en diversos mitjans de comunicació. El sapo no va tornar a la presó i es va fugar durant un permís. En aquest sentit fa un retret als mitjans que van pagar per les imatges. "Han finançat la fugida d'un delinqüent a qui tots anomenàvem sapo", rebla el dirigent independentista.

